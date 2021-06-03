Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время подпишет контракт с махачкалинским футбольным клубом «Легион Динамо», утверждает Eurostavka. Соглашение еще не заключено, но стороны уже договорились о подписании договора.

В графе «зарплата» пока пустует, сумму впишет сам прославленный боец. Вероятно, это будет символический один рубль.

Президентом «Легион Динамо» является бывший футболист ряда российских клубов Шамиль Лахиялов. Сам он в Instagram подтвердил интерес к Хабибу, добавив: «Осталось только вписать сумму и поставить подпись. Следующий шаг за тобой, Хабиб».

На данный момент махачкалинцы выступают в первой группе первенства ПФЛ (третий по силе дивизион России). Команда занимает четвертое место с 61 очком по итогам 30 туров.

32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В октябре прошлого года россиянин объявил о завершении карьеры.