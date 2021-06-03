В Российской премьер-лиге открывается летнее трансферное окно. «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России, однако все равно нуждается в усилении. Главные трансферные слухи о «Зените» — в материале Nevasport.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Вратарь

Юрий Дюпин (33 года, «Рубин»). 26 матчей, 28 пропущенных мячей в сезоне РПЛ

До 31-летия Дюпин играл за скромные российские клубы, однако летом 2019 года его заприметил «Рубин». Под руководством Леонида Слуцкого Дюпин вырос из неизвестного голкипера заштатных команд в игрока сборной России и даже попал в заявку на Евро-2020.

По данным татарских СМИ, в Дюпине лично заинтересован главный тренер петербуржцев Сергей Семак. В «Рубине» готовы рассмотреть предложение, если оно будет достаточно крупным. За голкипера говорят его опыт и мастерство, против – возраст. Ну и многое будет зависеть от продления соглашений с Михаилом Кержаковым и Александром Луневым. Если «Зенит» сохранит обоих, то вряд ли будет тратиться еще на одного потенциально первого номера.

Кстати, сам Дюпин заявил, что согласится на приглашение «Зенита», если оно поступит.

Защитники

Эмануэль Маммана (25 лет, «Сочи»). 18 матчей в сезоне РПЛ

Аргентинский защитник – пока единственное официальное усиление «Зенита» в летнее межсезонье. В «Сочи» Маммана играл на правах аренды, помог клубу впервые в истории попасть в еврокубки. Сейчас его ждут летние сборы с «Зенитом», по итогам которых Семак примет решение о дальнейшей судьбе футболиста. Контракт Мамманы истекает летом 2022 года.

Николай Поярков (21 год, «Ростов»). 17 матчей в сезоне РПЛ

Левый защитник «Ростова» Николай Поярков может усилить «Зенит» в случае ухода Юрия Жиркова и побороться за место на фланге с Дугласом Сантосом.

Полузащитники

Клаудиньо (24 года, «Брагантино»). 35 матчей, 18 голов в чемпионате Бразилии-2020

Пока Клаудиньо представляется наиболее вероятным трансфером «Зенита» в летнее окно. По крайней мере, именно о нем ходит наибольшее число слухов. По данным бразильской прессы, за атакующего хавбека «Зенит» выложит 15 миллионов евро, также в сделку могут быть включены различные бонусы. Интерес к 24-летнему игроку проявляют также «Рома» и «Лейпциг».

Хвича Кварацхелия (20 лет, «Рубин»). 23 матча, 4 гола в сезоне РПЛ

Об интересе «Зенита» к лидеру «Рубина» и сборной Грузии говорил еще комментатор Геннадий Орлов в марте. На днях всплыли слухи о желании «Эвертона» и «Лидса» приобрести открытие сезона РПЛ-2020/21. При этом отмечалось, что в «Зенит» Кварацхелия сам не очень хочет переходить. Но сбрасывать со счетов такой вариант однозначно не стоит.

Денис Макаров (23 года, «Рубин»). 28 матчей, 7 голов в сезоне РПЛ

Как и Дюпин, Макаров по-настоящему раскрылся в «Рубине» под руководством Леонида Слуцкого и смог попасть в заявку сборной России на Евро-2020. Официальной информации о попытках «Зенита» заполучить его не было, но недавно сам Макаров прокомментировал возможный трансфер в клуб из Санкт-Петербурга: «Пошёл бы я в «Зенит»? Играть. Я хочу играть. Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке». А шансы 23-летнего хавбека закрепиться в основе сине-бело-голубых сейчас высоки как никогда.

Хакан Чалханоглу (27 лет, «Милан»). 33 матча, 4 гола в чемпионате Италии

«Зенит», похоже, отказался от идеи подписать уходящего из «Ромы» Генриха Мхитаряна. Хавбек сборной Армении сам не горит идеей поехать в Россию, и вместо него питерцы могут совершить другой громкий трансфер плеймейкера из серии A. Хакан Чалханоглу провел прекрасный сезон в «Милане» и помог клубу занять второе место в чемпионате. У него, как и у Мхитаряна, заканчивается контракт, и в «Зенит» опытный игрок может перейти на правах свободного агента. В Петербурге давно мечтают подписать «десятку», какой был, например, Данни.

Нападающий

Гаэтан Лаборд (27 лет, «Монпелье»). 38 матчей, 16 голов в чемпионате Франции

Еще один слух, который с большой вероятностью может вылиться в трансфер. Агентом Лаборда является Кристоф Ютто, который также представляет интересы главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Питерцы готовы поднять форварду зарплату в 3,5 раза: с 720 тысяч евро в год до 2,5 миллиона. Сам Лаборд также не против перейти в «Зенит». В конце мая он заявил, что готов покинуть «Монпелье», и петербургский проект ему интересен.

«Это отличный клуб со стабильными результатами. Лига чемпионов, возможность завоевывать титулы в каждом сезоне, – у «Зенита» есть прекрасные аргументы», — сказал Лаборд в интервью RMC.

ПОТЕРИ

Вратари

Андрей Лунёв (29 лет). 12 матчей в РПЛ

Михаил Кержаков (34 года). 18 матчей в РПЛ

Еще недавно казалось, что будущему обоих голкиперов в «Зените» ничто не угрожает. Подписание новых контрактов было лишь вопросом времени, и по многочисленным сообщениям, Кержаков уже заключил новое соглашение. Однако официального подтверждения еще не было, а главное – внезапно на горизонте появилась фамилия Юрия Дюпина. Если питерцы раскошелятся на вратаря «Рубина» и сборной России, то, вероятно, одному из двух нынешних голкиперов придется искать новую команду.

Защитники

Юрий Жирков (37 лет). 15 матчей в РПЛ

Юрий Валентинович в 37 лет едет на свой очередной крупный турнир – Евро-2020 — с истекающим соглашением. Будет ли «Зенит» продлевать с ним контракт, большой вопрос. По неофициальной информации, Жирков все же покинет сине-бело-голубых летом. Особенно остро встанет вопрос его ухода в случае подписания Николая Пояркова.

Данила Прохин (20 лет). 5 матчей за «Зенит», 7 матчей и 1 гол за «Сочи» в сезоне РПЛ

В концовке прошлого сезона 19-летний Прохин дебютировал за основу «Зенита», а в нынешнем даже вынужден был спасать обескровленную оборону команды в двух матчах Лиги чемпионов. Зимой Прохин отправился набирать опыт в «Сочи» и помог южанам пробиться в еврокубки. Однако футболист может стать пунктом соглашения с «Ростовом» по Дмитрию Чистякову.

«Зенит» рассчитывает выкупить трансфер более опытного защитника и включить в сделку молодого Прохина. Проблемой остаются условия аренды – «Сочи» имеет права на Прохина еще на один сезон.

Дмитрий Чистяков (27 лет).14 матчей в сезоне РПЛ

По последним данным СМИ, питерцы все же выкупили у «Ростова» контракт Чистякова. Сейчас футболист является третьим центральным защитником команды и готов в случае необходимости подстраховать выбывших Деяна Ловрена или Ярослава Ракицкого.

Полузащитник

Магомед Оздоев (28 лет). 28 матчей в сезоне РПЛ

Хавбек регулярно выходит в основе «Зенита» и попал в сборную России на Евро-2020. Однако планы на Оздоева имеет московское «Динамо». По данным «Спорт-Экспресса», 28-летний хавбек входит в их шорт-лист. Если «Зенит» все же подпишет Хакана Чалханоглу, то не исключено, что решит уменьшить в составе число центральных хавбеков.

Контракт Оздоева с «Зенитом» действует еще один сезон.

Нападающие

Себастьян Дриусси (25 лет). 16 матчей, 1 гол в сезоне РПЛ

Еще недавно уход Дриусси казался решенным вопросом. Зимой форвард говорил, что играет на «дерьмовой позиции», и в Петербурге уже собрались его провожать в «Ривер Плейт». Однако ситуация внезапно перевернулась с ног на голову. Агент футболиста прямо заявил: «Себастьян продолжит свою карьеру в Санкт-Петербурге». У форварда остался еще год контракта.

Сердар Азмун (26 лет). 24 матча, 19 голов в сезоне РПЛ

Говорить о возможном уходе Азмуна из «Зенита» перестанут только тогда, когда он действительно уйдет. Интерес к форварду проявляет группа клубов из ведущих европейских чемпионатов. Другое дело, захочет ли сам иранец уходить: судя по всему, он вполне комфортно чувствует себя в паре с Артемом Дзюбой.