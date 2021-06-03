Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль поблагодарил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за подготовку для национальной команды Хвичи Кварацхелии. 20-летний хавбек стал одним из открытий сезона РПЛ, а в начале года был включен изданием L’Equipe в число 50 самых перспективных футболистов, рожденных в XXI веке.

«Грузинские болельщики должны быть благодарны этому тренеру. Главное, чтобы и у тренера в новой команде Хвичи был такой же настрой на работу с ним», — цитирует Саньоля «РБ-Спорт»https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-sbornoj-gruzii-zayavil-chto-gruziny-dolzhny-by-t-blagodarny-slutskomu-za-hvichu/ со ссылкой на эфир Первого телеканала Грузии.

Вилли Саньоль — бывший защитник «Баварии» и сборной Франции. Сборную Грузии он возглавил в феврале 2021 года.

Кварацхелия в сезоне РПЛ-2020/21 провел 23 матча и забил 4 мяча. Этим летом к нему проявляют интерес английские клубы.

«Не хочу давать советы Хвиче, где ему продолжать карьеру. Думаю, завышенные ожидания слишком давят на него», — считает Саньоль.

Еще одним претендентом на Кварацхелию называется «Зенит».