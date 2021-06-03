Сборная США по хоккею крупно обыграла Словакию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 — 6:1.

Американцы ещё в первом периоде повели со счётом 3:0. Голами отметились Брайан Бойл (14-я минута), Колин Блэквелл (16-я минута) и Конор Гарланд (20-я минута).

На 33-й минуте Петер Цегларик отыграл одну шайбу, но на 37-й Блэквелл оформил дубль, восстановив разницу по голам «+3».

На шестой минуте третьего периода Александр Хмелевский забросил пятую шайбу американцев, а окончательный счёт установил Гарланд на 59-й минуте, также сделав дубль.

В составе сборной США играет один хоккеист из КХЛ — защитник Крис Уидман. У словаков форвард Адам Лишка представляет «Северсталь», а вратарь Юлиус Гудачек — «Спартак». В игре с американцами голкипер остался в запасе.

США стали первым полуфиналистом чемпионата мира-2021. В эти минуты вторую путевку разыгрывают Швейцария и Германия. Счёт в матче равный — 2:2, идёт овертайм.

Еще в двух четвертьфинальных играх встретятся Финляндия — Чехия и Россия — Канада. Обе встречи стартуют сегодня, в 20:15 по Москве.

Полуфиналы ЧМ-2021 пройдут 5 июня, финал и матч за третье место — 6 июня.