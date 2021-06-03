Сборная Германии стала вторым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею-2021. В четвертьфинале подопечные Тони Сёдерхольма вырвали победу у Швейцарии в серии буллитов — 3:2.

Швейцарец Рамон Унтерзандер забросил первую шайбу в матче на 16-й минуте. На 34-й Фабрис Херцог удвоил преимущество команды. Через четыре минуты Том Кюнхакль отыграл одну шайбу, а за 44 секунды до конца третьего периода Леон Гаванке перевел встречу в овертайм.

В серии буллитов немцы реализовали две попытки, швейцарцы — одну. Победный бросок — на счету Марселя Нёбельса.

Первой в полуфинал вышла команда США, разгромившая в четвертьфинале Словакию 6:1.

Еще в двух четвертьфинальных играх встретятся Финляндия — Чехия и Россия — Канада. Обе встречи стартуют сегодня, в 20:15 по Москве. Полуфиналы ЧМ-2021 пройдут 5 июня, финал и матч за третье место — 6 июня.