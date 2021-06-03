Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов номинирован на «Колдер трофи» — приз лучшему новичку Национальной хоккейной лиги.

24-летний россиянин стал лучшим снайпером НХЛ среди новичков сезона: на его счету 27 шайб в 55 матчах в составе «Уайлд». Также он отметился 24 результативными передачами. «Миннесота» выбрала его на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.

Среди россиян в регулярном чемпионате НХЛ-2020/21 Капризов стал вторым по набранным очкам — 51. Больше него очков набрал только Артемий Панарин из «Рейнджерс» (58).

Помимо Капризова, на «Колдер Трофи» претендуют форвард «Далласа» Джейсон Робертсон и вратарь «Каролины» Алекс Неделькович.

21-летний Робертсон набрал 45 (17+28) очков в 51 матче за «Старз». На счету Недельковича 23 матча, 15 побед, 1,9 пропущенных шайбы в среднем при 93,2 процента отраженных бросков.

В 2020 году «Колдер Трофи» выиграл Кейл Макар из «Колорадо». За всю историю трофея его пять раз брали россияне: Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007) и Артемий Панарин (2016).