В столице Латвии Риге стартовал матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой. Игра проходит в Олимпийском центре.

Место в воротах сборной России занял Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» присоединился к команде по ходу группового этапа, но не мог сыграть до старта плей-офф из-за обязательного карантина.

Россия заняла первое место в группе. Команда Валерия Брагина одержала шесть побед в семи играх (один раз — по буллитам) и уступила только Словакии (1:3). Сборная Канады пробилась в четвертьфинал с четвертого места только в последнем туре, благодаря победе Германии над Латвией в основное время.

Последний раз команды встречались между собой на ЧМ-2018, также в четвертьфинале. Тогда Россия уступила Канаде в овертайме со счетом 4:5. Последнюю победу россияне одерживали над канадцами на чемпионатах мира более 10 лет назад — 12 мая 2011 года. Тогда российская сборная выиграла у «кленовых листьев» в четвертьфинале со счетом 2:1.

На данный момент в полуфинал пробились сборные США и Германии. Американцы разгромили Словакию 6:1, а немцы в серии буллитов одолели Швейцарию — 3:2.

Одновременно с матчем Россия — Канада стартовала игра Финляндия — Чехия.

ЧМ-2021 проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Полуфинальные игры турнира пройдут 5 июня, финал и игра за третье место — 6 июня.