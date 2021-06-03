Защитник Максим Ненахов перешел из «Ахмата» в «Локомотив», сообщает официальный сайт московского клуба. Уроженец Красногорска подписал контракт сроком на три сезона.

«Для меня переход в клуб с большими амбициями – новый вызов в карьере, — цитирует официальный сайт «Локо» Ненахова. — Значительную роль сыграло то, что команда будет играть в еврокубках. Благодарю свой предыдущий клуб «Ахмат», у меня остались только тёплые воспоминания. Сейчас все мысли связаны с новой командой, очень жду начала тренировочных сборов».

На молодежном уровне Ненахов выступал за «Зоркий» и московское «Динамо», в ПФЛ играл за «Динамо-2», а в ФНЛ — за «Тюмень», «СКА-Хабаровск» и «Ротор». В «Ахмат» футболист пришел по ходу прошлого сезона. В чемпионате России-2020/21 Ненахов провел 27 матчей, заняв с грозненцами 11-е место.