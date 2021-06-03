Сборная Ирана по футболу. Сердар Азмун - второй слева в верхнем ряду. Фото - Twitter сборной Ирана

Сборная Ирана по футболу. Сердар Азмун - второй слева в верхнем ряду. Фото - Twitter сборной Ирана

Сборная Ирана одержала победу над Гонконгом в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022. Голами у иранцев отметились Али Голизаде (23-я минута), Вахил Амири (61) и Карим Ансарифард (84). Гонконг ответил голом Сиу Кванчена на 85-й.

В стартовом составе сборной Ирана вышел нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Форвард провел на поле 69 минут и был заменен. Также в «старте» иранцев появился Саид Эззатоллахи, ранее выступавший в России за «Ростов», «Анжи» и «Амкар».

Иран вышел на второе место в таблице группы C с 9 очками после 5 игр (3 победы, 2 поражения). Лидирует Ирак с 11 очками.

В следующий раунд отбора выйдут победител групп, а также четыре команды из восьми, занявших вторые места. Иран в рейтинге вторых мест занимает пока что пятое место и не попадает на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.