Стал известен состав сборной России по хоккею на матч 1/4 финала чемпионата мира-2021 против Канады. Место в воротах команды займет Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» присоединился к команде по ходу группового этапа, но не мог сыграть до старта плей-офф из-за обязательного карантина.

В запас попал вратарь СКА Александр Самонов.

Полностью состав звеньев выглядит следующим образом: Бобровский (Самонов); Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко; Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Бурдасов; Зуб — Орлов, Барабанов — Морозов — Тарасенко; Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Галимов.

Бочаров, Рафиков, Дронов Окулов, Шалунов и Кузьменко остались вне состава.

Матч Россия — Канада стартует в 20:15 по московскому времени. Параллельно стартует четвертьфинальная встреча Чехия — Финляндия. На данный момент известны два полуфиналиста турнира — США разгромили Словакию (6:1), Германия по буллитам обыграла Швейцарию (3:2).