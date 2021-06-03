Международный союз конькобежцев выбрал города, которые примут чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию в 2024 году.

Чемпионат мира-2024 пройдет в канадском Монреале с 18 по 24 марта.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в столице Венгрии Будапеште с 22 по 28 января.

ЧМ-2022 пройдет во французском Монпелье, в 2023 году соревнования примет японская Сайтама. Чемпионат мира по фигурному катанию в 2021 году состоялся в Стокгольме. В женском одиночном катании весь пьедестал остался за Россией: места в тройк заняли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. В состязаниях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду победили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2021 должен был пройти в январе 2021 года в Загребе, но был отменен из-за пандемии корнавируса. В 2022 году турнир пройдет в эстонском Таллинне, а в 2023-м — в Хельсинки (Финляндия).