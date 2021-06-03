Стали известны все возможные расклады полуфинальных пар чемпионата мира-2021 по хоккею. На данный момент в 1/2 финала вышли США, разгромившие Словакию 6:1, и Германия, которая в серии буллитов одолела Швейцарию (3:2). Еще в двух четвертьфинальных матчах Россия встретится с Канадой, а Финляндия — с Чехией.

Полуфинальные пары будут сформированы исходя из рейтинга с учетом группового раунда. Рейтинг учитывает следующие показатели: место в группе, очки, разность шайб, количество голов.

На данный момент рейтинг выглядит следующим образом:

1. США (1 место в группе, 18 очков)

2. Россия (1 место, 17 очков)

3. Финляндия (2 место, 17 очков)

4. Чехия (3 место, 13 очков)

5. Германия (3 место, 12 очков)

6. Канада (4 место, 10 очков)

Таким образом, Россия при выходе в полуфинал будет занимать второе место в рейтинге и сыграет с командой, которая станет третьей. Эту позицию займет победитель другого полуфинала — Финляндия — Чехия.

В случае выигрыша России, США в полуфинале встретятся с Германией. Если Россия проиграет, то зрителей ждет североамериканское дерби США — Канада.

Полный список возможных пар выглядит следующим образом:

1) Россия и Финляндия побеждают: США — Германия, Россия — Финляндия

2) Россия и Чехия побеждают: США — Германия, Россия — Чехия

3) Канада и Финляндия побеждают: США — Канада, Финляндия — Германия

4) Канада и Чехия побеждают: США — Канада, Чехия — Германия

Матчи Россия — Канада и Чехия — Финляндия стартуют в 20:15 по московскому времени. Полуфиналы пройдут 5 июня, матч за третье место и финал — 6 июня.