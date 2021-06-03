Итальянский портал pianetafanta.it назвал десятку футболистов, которые могут преподнести сенсацию на чемпионате Европы-2020. В нее вошел нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба.

«Это ключевой игрок команды Черчесова последних лет, его команда наверняка захочет повторить успех домашнего чемпионата мира-2018, на котором они дошли до четвертьфинала, выбив Испанию. Дзюба — один из лучших бомбардиров команды, и за ним нужен глаз да глаз», — говорится в описании футболиста.

Также в число возможных сенсаций вошел одноклубник Дзюбы — хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен.

«Опытный защитник сборной Хорватии, вице-чемпион мира-2018, все еще остается ведущим игроком национальной команды после взлетов и падений в «Зените». В матчах сборной Ловрен часто выходит на передний план, проводит отличные матчи и демонстрирует надежность в обороне. В группе, состоящей из Хорватии, Англии, Чехии и Шотландии, он может заявить о себе», — прокомментировали в издании включение Ловрена.

Кроме того, в десятку возможных сенсаций вошло по одному футболисту из команд-соперниц сборной России по группе: Симон Кьер из Дании, Янник Феррейра-Карраско из Бельгии и Теему Пукки из Финляндии.

Также десятку попали Унаи Симон (Испания), Рикардо Родригес (Швейцария), Илкай Гюндоган (Германия), Андрей Ярмоленко (Украина), Бурак Йылмаз (Турция).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. В групповом турнире Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).