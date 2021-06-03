Профсоюз немецких футболистов назвал лауреатов сезона-2020/21. Лучшим игроком года в пятый раз назван нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Ранее поляк получал эту награду в 2013 (в составе дортмундской «Боруссии»), 2017, 2018 и 2020 году. Трижды трофей получал Марко Ройс, больше никто не выигрывал его более одного раза с момента учреждения в 2006 году.

За Левандовски, ставшего лучшим бомбардиром чемпионата с 41 голом, проголосовали 75,9% опрошенных. Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии» — 7,1%. Тройку замкнул еще один футболист «Баварии» Томас Мюллер.

Лучшим молодым игроком сезона признан одноклубник Холанна Джуд Беллингхэм (24,1% голосов). Вторым стал Джамал Мусиала из «Баварии» (19,9%).

Тренером года стал наставник «Айнтрахта» Ади Хюттер (34%), вторым стал Ханс-Дитер Флик из «Баварии» (29,1%).

В сборную сезона вошли семь футболистов «Баварии». Полностью команда выглядит следующим образом: Мануэль Нойер — Альфонсо Дэвис, Давид Алаба (все — «Бавария»), Дайо Упамекано («Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Д) — Филип Костич («Айнтрахт»), Томас Мюллер, Джошуа Киммих, Леон Горецка — Роберт Левандовски (все — «Бавария»), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д).