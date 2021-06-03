Завершился первый период матча 1/4 финала чемионата мира по хоккею между Россией и Канадой. Счет в игре не открыт — 0:0. На 17:10 Оуэн Пауэр был удален на две минуты из-за блокировки соперника, но Россия не воспользовалась большинством.

За 20 минут команда Валерия Брагина нанесла в створ ворот канадцев 8 бросков, те ответили 6. Ворота сборной России защищает Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» присоединился к команде по ходу турнира и отбыл обязательный карантин.

В случае победы над Канадой Россия в полуфинале сыграет с победителем матча Финляндия — Чехия, который проходит в эти минуты. В их игре счет также не открыт — 0:0.

Вторая полуфинальная пара определится по итогам проходящих в эти минуты игр. Если Россия одержит победу, то в другом полуфинале встретятся США и Германия.