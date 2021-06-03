Сборная Португалии по футболу обыграла Испанию в полуфинале молодежного чемпионата Европы-2021 со счетом 1:0. Единственный мяч провел защитник «Альмерии» Хорхе Куэнка в свои ворота на 80-й минуте.

Соперник Португалии по финальному матчу определится в полуфинальной игре Нидерланды — Германия, которая состоится также сегодня, 3 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Сборная России попала в финальную стадию Евро, но не смогла преодолеть барьер группового раунда, матчи которого состоялись в марте. Подопечные Михаила Галактионова обыграли Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2) и Дании (0:3).

Действующим молодежным чемпионом Европы является Испания.

Евро-2021 проходит в Венгрии и Словении, финальный матч пройдет 6 июня в словенской столице Любляне.