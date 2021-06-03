Японка Наоми Осака отказалась от участия в Открытом чемпионате Германии по теннису, сообщает журналист Стюарт Фрэйзер в Twitter. Вторая ракетка мира снимается уже со второго турнира подряд.

На «Ролан Гаррос»-2021 Осака отказалась от общения с журналистами, сославшись на психологические проблемы. После этого организаторы турнира пригрозили ей штрафом и дисквалификацией. После этого Осака сама снялась с турнира.

На Открытом чемпионате Франции японка дошла до второго круга, где должна была встретиться с румынкой Аной Богдан.

Берлинский Bett1 Open пройдет с 14 по 20 июня. Он был возрожден после 13-летнего перерыва. Первый розыгрыш возобновленного турнира должен был состояться в 2020 году, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Последней победительницей турнира в Берлине в 2008 году стала россиянка Динара Сафина, которая в финале победила соотечественницу Елену Дементьеву — 3:6, 6:2, 6:2. В том же году соперницы сыграют в финале Олимпиады в Пекине, и Дементьева возьмет реванш и выиграет золото.