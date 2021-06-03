Сборная России повела в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею против Канады. После двух периодов команда Валерия Брагина выигрывает со счетом 1:0.

На первой же минуте второго периода Евгений Тимкин получил двухминутный штраф. Канадцы не воспользовались большинством, а на 34:32 Тимкин исправился и открыл счет. Ассистировали ему Дмитрий Орлов и Владислав Каменев.

Во втором периоде команды нанесли друг другу по 9 бросков в створ.

Ворота сборной России защищает Сергей Бобровский. Голкипер «Флориды» присоединился к команде по ходу турнира и отбыл обязательный карантин.

В случае победы над Канадой Россия в полуфинале сыграет с победителем матча Финляндия — Чехия, который проходит в эти минуты. В их игре счет также был открыт во втором периоде — финны ведут 1:0.

Вторая полуфинальная пара определится по итогам проходящих в эти минуты игр. Если Россия одержит победу, то в другом полуфинале встретятся США и Германия.