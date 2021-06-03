Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда, сообщает ТАСС.

Полузащитник «Ростова» Мамаев и нападающий «Фиорентины» Кокорин летом 2019 года получили тюремные сроки за две драки в центре Москвы. Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии, Кокорин и его младший брат Кирилл — 1 год и 6 месяцев. 17 сентября все, кроме Протасовицкого, вышли по УДО.

3 августа 2020 года Мосгорсуд оправдал всех, кроме Кокорина, по статье о хулиганстве, их действия были квалифицированы как побои. Протасовицкий, Мамаев и Кокорин младший могут рассчитывать на реабилитацию и требовать компенсацию. Приговор Александру Кокорину оставлен без изменения.

Защита Мамаева просила изменить апелляционный приговор и переквалифицировать действия футболиста с части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») на часть 1 статьи 115 УК РФ с применением в качестве наказания штрафа, а также оправдать по статье «Побои». Защита Кокорина просила полностью отменить приговор отправить его на новое апелляционное рассмотрение.