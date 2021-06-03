Сборная Турции по футболу обыграла Молдавию в товарищеском матче со счетом 2:0. Счет на 58-й минуте открыл Бурак Йылмаз. Голевой пас ему отдал хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу, которым, по данным СМИ, интересуется «Милан».

Ченгиз Юндер на 77-й минуте установил окончательный счет встречи.

Игра стала для подопечных Шенола Гюнеша последней перед стартом чемпионата Европы-2020.

В групповом турнире Евро-2020 Турция сыграет с Италией (11 июня, Рим), Уэльсом (16 июня, Баку) и Швейцарией (20 июня, Баку).

Молдоване 6 июня проведут товарищеский матч с Азербайджаном.