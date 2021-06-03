Защитник сборной Англии Трент Александр-Арнольд пропустит чемпионат Европы по футболу-2020, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации страны. Игрок не успеет восстановиться после травмы бедра. По итогам медицинского обследования было принято решение отправить 22-летнего игрока на реабилитацию.

Травму Александр-Арнольд получил 2 июня в концовке товарищеского матча с Австрией, который Англия выиграла 1:0.

Всего за сборную Англии Александр-Арнольд провел 11 матчей и забил 1 гол. В сезоне-2020/21 на его счету 45 матчей и 2 мяча в составе «Ливерпуля» во всех турнирах.

Англия на Евро-2020 сыграет в группе с Хорватией (13 июня), Шотландией (18 июня) и Чехией (22 июня). Все игры пройдут на «Уэмбли» в Лондоне.