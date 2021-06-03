Стали известны все полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2021.

В первом полуфинальном поединке сойдутся США и Канада, во втором — Финляндия и Германия. Обе игры пройдут 5 июня. Первый матч начнется в 14:15 по московскому времени, второй — в 18:15.

В матче 1/4 финала США разгромили Словакию со счетом 6:1.

Сборная Германии в серии буллитов вырвала победу у Швейцарии — 3:2.

Финляндия с минимальным счетом взяла верх над Чехией — 1:0.

Канада в овертайме выиграла у России — 2:1.

Чемпионат мира-2021 проходит в Риге. Матч за третье место и финал состоятся 6 июня.