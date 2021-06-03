Сборная Украины обыграла команду Северной Ирландии в товарищеском матче со счетом 1:0. Единственный мяч провел Александр Зубков с передачи Александра Караваева на десятой минуте.

Встреча прошла в Днепре на «Днипро-Арене», судил игру поляк Шимон Марчиняк.

Украинцы провели игру в следующем составе: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Ярмоленко, Малиновский, Сидорчук (Степаненко, 76), Шапаренко (Судаков, 72), Зубков (Марлос, 46) — Яремчук (Беседин, 46).

Сборная Украины проходит подготовку к Евро-2020. Перед стартом турнира подопечным Андрея Шевченко предстоит провести еще одну игру — 7 июня против Кипра.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе с Нидерландами (13 июня, Амстердам), Северной Македонией (17 июня, Бухарест) и Австрией (21 июня, Бухарест).