Сборная России по хоккею проиграла Канаде в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021. Игра состоялась 3 июня в Риге, канадцы одержали волевую победу в овертайме со счетом 2:1.

Россия не может победить Канаду на чемпионатах мира по хоккею уже больше 10 лет. Последняя победа состоялась 12 мая 2011 года, также в четвертьфинале. Тогда россиянами руководил еще Вячеслав Быков. Россия победила со счетом 2:1, голами на 50-й и 53-й минуте в ее составе отметились Алексей Кайгородов и Илья Ковальчук.

После этого Россия и Канада провели на чемпионатах мира четыре матча. В 2015 году канадцы разгромили россиян в финале 6:1, в 2017-м взяли верх в полуфинале 4:2, а в 2018-м так же, как и в этом году, обыграли Россию в овертайме четвертьфинала (5:4).

Не на чемпионатах мира Россия и Канада за последние 10 лет встречались еще два раза. На Кубке мира-2016 канадцы победили в полуфинале 5:3, а на Кубке Первого канала-2017 Россия оказалась сильнее 2:0.

Всего Россия и Канада провели 42 официальных матча между собой. Россияне побеждали 21 раз, канадцы — 17, еще четыре игры завершились вничью.

В полуфинале ЧМ-2021 Канада встретится с США, в другой полуфинальной встрече Финляндия сыграет с Германией.