Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на поражение России от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2021. Канадцы одержали волевую победу 2:1, забросив победную шайбу на третьей минуте овертайма.

«Ребята достойно бились, но, к сожалению, дальше четвертьфинал пробиться не смогли. Очень обидно, — приводит «Чемпионат» слова Свищёва. — Мы возлагали большие надежды на нашу команду, ждали побед. Результат неприемлемый. Думаю, будут серьёзные разборки в штабе наших тренеров. Неприятно».

Сборная Канады в полуфинале ЧМ-2021 сыграет с США, в другой полуфинальной игре встретятся Финляндия и Германия. Оба матча пройдут 5 июня.