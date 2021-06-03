Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан прокомментировал победу над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2021. Канадцы выиграли в овертайме со счетом 2:1.

«У нас было два дня, чтобы подготовиться. Мы нашли способ победить, работали слаженно. Это большая победа для нас, — приводит «Спорт-Экспресс» слова Галлана. — Мы играли против великолепной команды сегодня. Это топ-сборная на турнире. Наши парни смогли навязать сопернику борьбу».

Сборная России в групповом раунде ЧМ-2021 заняла первое место в группе, выиграв шесть матчей из семи. Канадцы стали четвертыми и пробились в четвертьфинал только благодаря победе Германии над Латвией в основное время.

В полуфинале Канада сыграет с США, которые разгромили Словакию 6:1. В другом полуфинальном поединке встретятся Германия, обыгравшая Швейцарию по буллитам (3:2), и Финляндия, которая одолела Чехию (1:0).