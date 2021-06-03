Главный тренер СКА и сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею-2021. Канадцы выиграли в овертайме со счетом 2:1.

«Такие матчи бывают. Противник сыграл от обороны и без провалов — мы не смогли взломать сборную Канады, — цитирует «Спорт-Экспресс» Брагина. — Они всегда играют неплохо. Неэтично сравнивать их составы. Может быть, мы не так ярко сыграли. По самоотдаче ни к кому претензий нет — все работали и хотели выиграть».

Также специалист лаконично ответил на вопрос, доверят ли ему сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине: «Это не мне решать».

В полуфинале Канада сыграет с США, которые разгромили Словакию 6:1. В другом полуфинальном поединке встретятся Германия, обыгравшая Швейцарию по буллитам (3:2), и Финляндия, которая одолела Чехию (1:0).