Полузащитник сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава вышел на замену в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Австралии. 36-летний хавбек «Аль-Кадисии» появился на поле на 62-й минуте.

Для Аль-Мутавы эта игра стала 182-й в составе национальной команды. Он является рекордсменом по данному показателю среди действующих игроков. За всю историю футбола Аль-Мутава занимает второе место, всего на две игры отставая от мирового рекорда.

Больше всех матчей за сборную провел египтянин Ахмед Хассан — 184 встречи с 1995 по 2012 год.

Помимо Аль-Мутавы, к рекорду близки еще два действующих футболиста: оманец Ахмед Мубарак и испанец Серхио Рамос провели по 180 игр за свои сборные. Однако 36-летний Мубарак не играл за национальную команду с декабря 2019 года, а 35-летний Рамос не попал в состав Испании на Евро-2020 и может завершить международную карьеру.

При этом мировой рекорд мог быть установлен еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса большинство матчей сборных (особенно в Азии) были перенесены или отменены.

Сборная Кувейта проиграла Австралии со счетом 0:3. Австралийцы занимают в отборочной группе ЧМ-2022 первое место с пятью победами в пяти матчах, Кувейт идет вторым с 10 очками. В следующий этап выйдут победители групп и четыре лучших команды среди занявших вторые места. Кувейт в данном списке пока идет четвертым.