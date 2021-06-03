Сборная Бельгии по футболу сыграла вничью с Грецией в товарищеском матче — 1:1. Игра прошла в Брюсселе, игру судила бригада арбитров из Ирландии во главе с Робертом Хеннесси.

Счет на 20-й минуте открыл хавбек бельгийцев Торган Азар. Ответный мяч провел Георгиос Цавеллас на 66-й.

Бельгия провела игру в следующем составе: Миньоле (Селс, 90+1) — Алдервейрелд, Денайер, Боята — Менье, Дендокер, Прат, Т. Азар (Шадли, 74) — Доку (Мертенс, 46), Лукаку (Батшуайи, 46), Карраско (Троссард, 74).

Бельгия — соперник России по первому туру группового турнира Евро-2020. Сборные встретятся 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. До старта чемпионата Европы Бельгии осталось провести один товарищеский матч — 6 июня против Хорватии.

Также в групповом турнире Евро-2020 бельгийцы встретятся с Данией (17 июня, Копенгаген) и Финляндией (21 июня, Санкт-Петербург).