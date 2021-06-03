Сборная Германии стала вторым финалистом молодежного чемпионата Европы по футболу-2021. В полуфинальной встрече немцы обыграли Нидерланды со счетом 2:1. Дубль уже в первой десятиминутке оформил 18-летний хавбек «Байера» Флориан Вирц. Счет полузащитник открыл на первой минуте, а на восьмой забил второй мяч.

Нидерланды ответили голом защитника «Аякса» Перра Схурса на 67-й минуте.

В финале Германия сыграет с Португалией, которая одолела Испанию 1:0. Игра состоится в столице Словении Любляне 6 июня.

Сборная России попала в финальную стадию Евро, но не смогла преодолеть барьер группового раунда, матчи которого состоялись в марте. Подопечные Михаила Галактионова обыграли Исландию (4:1) и уступили Франции (0:2) и Дании (0:3).

Предыдущим молодежным чемпионом Европы стала Испания.

Евро-2021 проходит в Венгрии и Словении.