Сборная России по хоккею завершила выступление на чемпионате мира. На хоккейном мундиале в Риге определились полуфинальные пары. Аслан Карацев заканчивает выступление на «Ролан Гаррос», а Хабиб Нурмагомедов начинает футбольную карьеру. Самые интересные новости спорта 3 июня – в дайджесте Nevasport.

Минспорт РФ будет поддерживать заявку Казани на проведение летней Олимпиады

Министерство спорта Российской Федерации выразило готовность поддержать заявку города Казань на проведение летних Олимпийских игр. Она может быть подана после окончания действия санкций WADA.

«Зенит» планирует купить Клаудиньо до Олимпиады. Клуб предложил 15 млн евро

Петербургский футбольный клуб «Зенит» предложил 15 миллионов евро в качестве выкупа за бразильского полузащитника клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудиньо Родригеса.

«Спартак» оштрафовали на 60 тысяч рублей за твит «Привет, конюшня»

Московский «Спартак» был оштрафован на 60 тысяч рублей за оскорбительную запись в «Твиттере» клуба после матча с ЦСКА. Напомним, в конце апреля 2021 года после победы над ЦСКА в чемпионате России по футболу в «Твиттере» «Спартака» появилось сообщение: «Привет, конюшня, как дела?». Позже представители ЦСКА подали жалобу на это в РФС, также попросив рассмотреть еще одну публикацию «Спартака» с нецензурными словами в адрес клуба.

Симоне Индзаги официально возглавил «Интер» после ухода Конте

Итальянский футбольный тренер Симоне Индзаги официально возглавил миланский «Интер». 45-летний тренер заключил контракт с «Интером» на два сезона. Индзаги пришел в клуб на замену Антонио Конте, который несколькими днями ранее покинул клуб из-за конфликта с руководством. В сезоне-2020/21 Конте сделал «Интер» чемпионом Италии.

Первая ракетка мира Барти прервала матч с Линетт из-за травмы и снялась с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти прервала матч против польской спортсменки Магды Линетт во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису и снялась с турнира.

Карацев проиграл 37-летнему Кольшрайберу и вылетел с «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев завершил борьбу на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. В матче второго круга 24-й номер «посева» уступил Филиппу Кольшрайберу из Германии. 37-летний теннисист победил в четырех сетах — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.

СМИ: Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с профессиональным футбольным клубом

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время подпишет контракт с махачкалинским футбольным клубом «Легион Динамо», утверждает Eurostavka. Соглашение еще не заключено, но стороны уже договорились о подписании договора.

Капризов номинирован на «Колдер трофи» лучшему новичку НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов номинирован на «Колдер трофи» — приз лучшему новичку Национальной хоккейной лиги. 24-летний россиянин стал лучшим снайпером НХЛ среди новичков сезона: на его счету 27 шайб в 55 матчах в составе «Уайлд». Также он отметился 24 результативными передачами.

Определились хозяева чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию-2024

Международный союз конькобежцев выбрал города, которые примут чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию в 2024 году. Чемпионат Европы-2024 пройдет в столице Венгрии Будапеште с 22 по 28 января

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда.

Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею-2021. В матче 1/4 финала команда Валерия Брагина в овертайме проиграла Канаде — 1:2.

Определились полуфиналисты ЧМ по хоккею

Стали известны все полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2021. В первом полуфинальном поединке сойдутся США и Канада, во втором — Финляндия и Германия. Обе игры пройдут 5 июня. Первый матч начнется в 14:15 по московскому времени, второй — в 18:15.

Стали известны финалисты молодежного чемпионата Европы по футболу

В первом полуфинале Португалия обыграла Испанию 1:0, во втором Германия одолела Нидерланды 2:1. Финал состоится 6 июня.