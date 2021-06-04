13-летняя российская фигуристка Вероника Жилина исполнила четверной тулуп на третий день после выхода из отпуска. Об этом сообщил аккаунт академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

«Четверной тулуп Вероники Жилиной на третий день после трёхнедельного отпуска. Молодец, Ника! Всем хорошего вечера и до завтра!» — гласит сообщение в соцсети.

Жилина перешла в академию «Ангелы Плющенко» год назад, в мае 2020-го. До этого она тренировалась в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.

Спортсменка владеет элементами ультра-си: четверными сальховом и тулупом, а также тройным акселем. Весной появилось видео с тренировки, где Вероника исполнила четыре тройных акселя подряд за полминуты, а до этого показала каскад из четверного сальхова и тройного тулупа.