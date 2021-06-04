Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступят на юбилее заслуженного тренера России Тамары Москвиной. Мероприятие будет проходить во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 26 сентября.

В шоу также примут участие чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов и чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, тренирующиеся у Москвиной. Кроме того, в число участников вошли Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Александра Степанова/Иван Букин и Юки Кавагути/Александр Смирнов.

Ведущим программы будет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Напомним, ранее сообщалось, что группу Москвиной пополнили Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.