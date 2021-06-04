Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик сообщил, что похудел на 48 кг. Об этом спортсмен рассказал у себя в «Инстаграме», показав коллаж из фото до и после.

«Нет ничего невозможного. Ни для меня, ни для тебя, вообще ни для кого. Трудно многое, да что там, почти всё в жизни трудно. Но «невозможно» — это бессмысленное слово. Опасная, ложная идея. Минус 48 кг. И это не предел», — написал Дацик.

Напомним, ранее Дацик пребывал в местах лишения свободы за то, что вместе со своим знакомым пытался нелегально перейти границу России с Эстонией в декабре 2019 года.

До этого, в 2007 году за серию ограблений салонов сотовой связи Дацик был помещён в психиатрическую клинику, откуда в 2010 году бежал. Нелегально прибыв в Норвегию, попросил там политического убежища, но получил отказ. Норвежской экспертизой Дацик был признан вменяемым и приговорён к тюремному заключению за незаконное ношение оружия.