«Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете уступили «Финикс Санз» в шестом матче первого раунда плей-офф.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник аризонцев Девин Букер, который записал на свой счет 47 очков. Также он добавил к ним 11 подборов. Лучшим у «озерников» стал Леброн Джеймс, который отметился 29 очками, 9 подборами и 7 передачами. Стоит отметить, что 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел со своей командой уже в первом раунде.

«Финикс» в полуфинале Западной конференции встретится с «Денвером», который оказался сильнее «Портленда» (4-2).

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Лейкерс» — «Финикс» — 100:113 (14:36, 27:26, 35:27, 24:24)