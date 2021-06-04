Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой запечатлела «злейших врагов своего детства». Речь идет о жуках, известных под названием «солдатики».

«Злейшие враги моего детства», — написала фигуристка.

Напомним, в сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, которую покинула после Олимпиады в Пхенчхане ради тренировок в Торонто у Брайана Орсера. Под его руководством она завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

В минувшем сезоне Медведева не принимала участие в соревнованиях из-за проблем со здоровьем. Она залечивала травму позвоночника, затем тяжело перенесла коронавирус.