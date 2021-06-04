Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал слова капитана «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы про Грозный. Напомним, что ранее нападающий заявил, что в городе тяжело играть гостевым командам, потому что там «угнетает атмосфера».

«Я не комментирую слова людей. Я привык совершать поступки, их готов комментировать. Если Артём приедет в Грозный и сделает хет-трик без левых пенальти, то тогда можно поговорить», — сказал 48-летний специалист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Зенит» в третий раз подряд стал чемпионом России. Артем Дзюба в последнем туре против «Тамбова» (1:5) забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром сезона в РПЛ, обойдя своего партнера по петербургскому клубу Сердара Азмуна. Дзюба отметился 20 голами в 27 матчах.