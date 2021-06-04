В Баку (Азербайджан) стартует шестой этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 4 июня, состоится первая свободная практика, её начало запланировано на 11:30 по московскому времени.

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Вторая тренировка также состоится сегодня и начнется в 15:00 мск. В субботу состоится третья сессия свободных заездов (12:00), затем пилоты проведут квалификацию (15:00). Сама гонка будет проходить в воскресенье в 15:00.

На данный момент личный зачет пилотов возглавляет Макс Ферстаппен из «Ред Булл», опережающий Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на четыре очка. После Гран-при Монако «Ред Булл» вышел в лидеры Кубка конструкторов, но их отрыв составляет всего один балл.