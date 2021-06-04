Сборные Аргентины и Чили не выявили победителя в матче седьмого тура группового этапа отборочного цикла к ЧМ-2022. Игра проходила в Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина) и завершилась вничью со счетом 1:1.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет на 24-й минуте, реализовав пенальти. Спустя 12 минут чилийский форвард Алексис Санчес восстановил равновесие.

По итогам матча Аргентина осталась на втором месте в своей группы, набрав 11 очков в пяти турах. В активе сборной Чили пять очков, команда пока не попадает в первую пятерку, которая выйдет на чемпионат мира. Лидером группы идет сборная Бразилии, набравшая 12 очков в четырех матчах. Аутсайдером группы является сборная Перу, у которой всего одно очко.

В следующем матче сборная Аргентины встретится с Колумбией, Чили сыграет с Боливией. Обе встречи состоятся 9 июня.