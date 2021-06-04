Форвард СКА и сборной России Антон Бурдасов дал комментарий после поражения от национальной команды Канады в 1/4 финала чемпионата мира (1:2 ОТ).

«Я давно играю в хоккей и видел в нем многое, но так уж получилось, что этот чемпионат мира был первым в моей карьере, и надо сказать, что это незабываемые чувства. Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать, это спорт, и поражение — такая же неотъемлемая его часть, как и победа. каждый из нас понимал, что только игра с канадцами станет настоящей проверкой. Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом: да, мы проиграли, но приняли поражение по-мужски, до последней секунды. Победитель бывает только один, жаль, что вчера это были не мы, но мне кажется, никто не может упрекнуть нас в том, что мы сдались без борьбы», — цитирует Бурдасова ТАСС.

В этом году сборная России трижды проиграла канадцами на чемпионатах мира (на взрослом, молодежном и юношеском). Первая команда не может победить «кленовые листья» на чемпионатах мира уже 10 лет. В 1/2 финала команда Жерара Галлана встретится с американцами. Во втором полуфинале встретятся немцы и финны.