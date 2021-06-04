Голкипер «Зенита» Александр Васютин, выступающий за шведский «Юргорден» на правах аренды, получил серьезное повреждение и перенес операцию.

«Травма Александра оказалась настолько серьезной, что нам пришлось прооперировать его в Финляндии. Он только проснулся, находится на операционном столе и чувствует себя хорошо. К сожалению, на реабилитацию уйдет около шести месяцев, хотя она может пройти быстрее», — сказал врач «Юргордена», слова которого цитирует пресс-служба клуба.

Медик добавил, что не может раскрыть характер травмы. В пятницу футболист вылетит обратно в Швецию и будет восстанавливаться под наблюдением клубных врачей.

Напомним, Васютин присоединился к «Юргордену» в феврале на правах аренды, рассчитанной до конца текущего года с правом последующего выкупа.