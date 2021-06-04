Ранний вылет сборной России по хоккею с чемпионата мира сыграл на руку футбольным болельщикам: последний перед стартом Евро-2020 контрольный матч команды Черчесова будет показан в прямом эфире на Первом канале. Если бы хоккеистам удалось пройти Канаду в четвертьфинале, то в сетку вещания вместо футбола попал бы ЧМ-2021 в Риге.

Как отметил журналист Василий Конов, канадцы сыграли за Петра Макаренко — руководителя компании «Телеспорт», владеющей правами на показ матчей футбольной сборной. Ранее он выступил с резкой критикой РФС за глупо составленный календарь: товарищеские матчи наложились на хоккейный чемпионат, что сильно уменьшило интерес к футболу со стороны зрителей и, как следствие, вызвало проблемы с телепоказом.

«Все проблемы по матчам футбольной сборной 1-го и 5-го июня сгенерированы РФС. Они могли поставить игры на любые дни и любое время, но они отобрали аудиторию и у себя, и у хоккеистов. <…> Другие каналы не хотят ставить товарищеский матч сборной России по футболу против матча хоккейного — в полуфинале чемпионата мира. И правильно делают, так как это обрежет аудиторию и одним, и вторым», — объяснял Макаренко «РБ-Спорт».

Оставить этот выпад без внимания не смогла Тина Канделаки — генеральный директор «Матч ТВ», находящаяся в напряженных отношениях с Макаренко. Она заявила, что «Матч» был готов не только показать футбол, но и организовать студию до и после игры — с такими предложениями канал неоднократно обращался к «Телеспорту» с первой половины мая. Речь Макаренко о том, что никто не хочет транслировать товарищескую игру, она назвала наглой ложью и попыткой оправдаться.

В свете этого конфликта выяснилось, что «Матч ТВ» рискует остаться без трансляций не только контрольных игр, но и самого Евро-2020: в сетке телеканала на следующую неделю до сих пор нет ни одного прямого эфира. Конфликт Канделаки с Макаренко может обернуться тем, что на главном спортивном канале страны не будет не только трансляций группового этапа, но и стадии плей-офф. Именно из-за ссоры между руководителями игра России с Польшей неожиданно досталась РЕН ТВ, спортивные трансляции на котором традиционно ограничиваются единоборствами.

Согласно актуальным сведениям, матч группового этапа между Россией и Бельгией 12 июня покажет «Россия 1», а встречи с Финляндией и Данией будут транслироваться на «Первом». Сама Канделаки все подобные домыслы резко отрицает: по её словам, канал покажет 17 игр в прямом эфире, а остальные матчи будет «крутить» в записи, но уже с собственными комментаторами. «Матч ТВ» без сомнения будет самой гостеприимной принимающей стороной Евро-2020 в нашей стране«, — заявила Канделаки.

Конфликт с «Телеспортом» уже не первый раз негативно сказывается на программе «Матч ТВ»: весной канал не получил права на трансляции чемпионата России по лыжным гонкам, что вызвало шквал негодования у Дмитрия Губерниева. Турнир в полном объеме показывался на сайте правообладателя с комментариями Елены Вяльбе. Губерниев не жалел яда в адрес главы российских лыж, и на этом фоне всплыло февральское высказывание Вяльбе о качестве работы «Матч ТВ»: она тогда выражала недоумение тем, что значительную часть эфирного времени занимает не спортивный контент, а иностранные боевики.

«А показывать кино в восемь часов вечера, причём исключительно старые американские боевики… Мне кажется, этого точно не должно быть на спортивном канале. Это моё глубокое убеждение. Знаю, что со мной согласны миллионы. Отсюда вопрос, зачем нам вообще такой спортивный канал», — говорила Вяльбе.

Канделаки недовольство Вяльбе не смутило: Елене Валерьевне боевики, может, и не нравятся, а вот аудитории канала они по душе. Да и смотреть один только спорт не сможет никакой болельщик, уверена Тина Гивиевна. Вот только несколько нет назад, при запуске канала, она придерживалась совершенно другой политики: убеждала публику, что «Матч ТВ» будет разительно отличаться от предшествующей ему «России-2» и уж точно не станет делать рейтинги за счет старого кино. Вместо боевиков Канделаки обещала завоевывать аудиторию собственными проектами канала.

Вероятно, Канделаки не слукавила, говоря о высоких рейтингах зарубежных боевиков. Однако она забыла принять во внимание узкую специфику спортивного СМИ: очевидно, показатели трансляции нетопового турнира нельзя сравнивать с передачей Малахова и «Домом-2». Узкопрофильные каналы — «Культура», например, или «Спас» — живут по законам своего жанра, не пытаясь привлечь аудиторию «запрещенными приемами». «Матч ТВ» же из спортивного канала постепенно превращается в развлекательный с упором на спорт, но и не брезгующий фильмами и даже мультиками. Не исключено, что и вместо матчей Евро-2020 зрителям предложат кино.