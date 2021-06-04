Российская теннисистка Яна Сизикова задержана французской полицией в Париже. La Parisien пишет, что её подозревают в умышленном проигрыше на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

Речь идет о парном матче, в котором Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли румынкам Патриции Марии Циг и Кристине-Андреа Миту (6:7, 4:6). Под подозрением оказался эпизод во втором сете, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм. Французская прокуратура утверждает, что на победу румынской пары в этом гейме были поставлены большие суммы.

Напомним, что 3 июня Сизикова в паре с Екатериной Александровой в двух сетах уступили австралийкам Айле Томлянович и Сторме Сандерс. Сизикова была задержана после восстановительных процедур.