Швейцарский теннисист Роджер Федерер установил новый рекорд «Ролан Гаррос», став самым возрастным игроком, которому удалось добраться до третьего круга турнира.

На проходящем сейчас в Париже турнире «Большого шлема» Федерер во втором круге обыграл хорвата Марина Чилича со 6:2, 2:6, 7:6 (7:4), 6:2. Его следующим соперником станет представитель Германии Доминик Кёпфер. Вернувшемуся в тур после травм теннисисту на данный момент 39 лет и 9 месяцев.

Ранее Федерер повторил рекорд Джимми Коннорса: между первой и пока последней победой швейцарца в матче турнира «Большого шлема» прошел 21 год.

Напомним, Открытый чемпионат Франции продлится до 13 июня. Его действующим победителем является испанец Рафаэль Надаль, в прошлогоднем финале обыгравший Новака Джоковича.