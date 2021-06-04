Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос читательницы в своем телеграм-канале.

Подписчица в комментариях спросила, есть ли риск, что в случае неудачи Руя Витории в «Спартаке» следующим тренером станет Станислав Черчесов, ныне возглавляющий сборную России.

«Только через мой труп», — ответила Салихова.

Также Зарема ответила на вопрос относительно полузащитника Зелимхана Бакаева. По её словам, она уже не влияет на трансферную политику клуба.

«Я уже не влияю на трансферную. Мое мнение: надо было отдавать зимой в «Динамо» на 5,5», — написала Салихова.

Напомним, в начале мая Салихова вошла в состав совета директоров «Спартака», но покинула его спустя 18 дней из-за разногласий с руководством. Она выступала против назначения Витории главным тренером клуба и хотела сохранить Доменико Тедеско.