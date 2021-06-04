Алана Мамаева, бывшая супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, сообщила о смерти отца футболиста.

«Вчера ушел из жизни папа Паши. Завтра состоятся похороны. Светлая память, скорбим», — написала Алана.

Напомним, 23 апреля Павел и Алана развелись после восьми лет брака: они состояли в браке с 2013 годаи воспитывали дочь. Также с ними проживал первенец Аланы Алекс, которого та родила в браке с Александром Липовым.

Алана ждала Павла из тюрьмы, когда тот отбывал наказание за драку в «Кофемании». Кроме того, девушка неоднократно уличала супруга в неверности, но сохраняла отношения. Недавно 32-летний Мамаев был уличен в связи с девушкой из Испании, что стало окончательной причиной распада их союза с Аланой.