На городской трассе в Баку (Азербайджан) завершилась первая свободна практика в рамках шестого этапа Гран-при Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Со вторым результатом финишировал Шарль Леклер из «Феррари», третьим стал его напарник Карлос Сайнс. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лишь седьмое время, его партнер по команде Валттери Боттас стал десятым.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин и его напарник Мик Шумахер показали 20-е и 19-е время соответственно.

Сегодня, 4 июня, состоится вторая сессия свободных заездов. Третья тренировка и квалификация запланированы на завтра, а гонка пройдет в воскресенье. После победы в Монако лидером личного зачета пилотов идет Ферстаппен.