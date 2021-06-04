Серебряный призер чемпионата России-2020 в беге на 100 метров Дмитрий Лопин объявил о переходе в бобслей.

Весной текущего года Лопин в качестве разгоняющего победил на чемпионате России по бобслею в соревновании четверок, а также взял серебро в двойках. После этого его включили в список кандидатов в основной состав национальной команды на олимпийский сезон.

«Меня включили в основной состав, совсем скоро начнётся централизованная подготовка к олимпийскому сезону. И как бы мне не хотелось расставаться совсем с лёгкой атлетикой, но если я буду совмещать оба вида спорта, то риск получения травмы увеличится и я из списка кандидатов в олимпийскую сборную по бобслею смогу легко вылететь, если что-то случится», — приводит слова Лопина ТАСС.

Спортсмен подчеркнул, что сделал выбор в пользу бобслея и хочет сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде.