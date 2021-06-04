Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу сыграет с Австралией на предварительном этапе Лиги наций. Игра будет проходить в итальянском Римини сегодня, 4 июня, и начнется в 20:30 по московскому времени.

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Сборная России провела четыре матча, в трех из них одержала победы. Команда Туомаса Саммельвуо одолела Нидерланды и Иран на старте соревнований, затем в пяти партиях уступила японцам. Вчера россияне оказались сильнее американцев.

Австралийские волейболисты не одержали пока ни одной победы: в их пассиве поражения от Германии, Болгарии, Франции и Польши.

На предварительном этапе каждой команде предстоит сыграть по 15 матчей, затем четыре сильнейшие сборные выйдут в четвертьфинал.