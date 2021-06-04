Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что хотел бы перейти в один из европейских чемпионатов.

«Да, мне хотелось бы когда-нибудь вернуться в Европу. В России я играю в топ-клубе, мы берем титулы, постоянно играем в Лиге Чемпионов, но цель такая у меня есть. Стараюсь следить за всеми чемпионатами из топ-5», — приводит слова Караваева France Football.

По мнению Караваева, ему бы подошла Бундеслига, игроки которой хорошо готовы физически и выполняют большой объем беговой работы. Кроме того, немецкий футбол похож на голландский, а у Караваева есть опыт выступлений за «Витесс».

«Еще мне нравятся АПЛ и Ла Лига, но и чемпионаты Франции и Италии тоже топовые, у меня нет никаких ограничений», — сказал футболист.

Напомним, до перехода в «Зенит» Караваев играл за ЦСКА, из которого уходил в аренду в чешские «Дуглу» и «Яблонец», затем перешел в «Прагу». После этого он защищал цвета «Витесса», а с 2019 года играет за сине-бело-голубых.